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الأربعاء، 08-03-2023 08:33 ص

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط2


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، إذ أظهرت بيانات الصناعة سحبا من مخزونات النفط الخام الأميركية، بعد أن تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب.

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وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس.


وخالف التراجع توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن زيادة 400 ألف برميل في مخزونات الخام.


وزادت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول.


تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 13 سنتا إلى 83.42 دولار للبرميل بحلول 0450 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 77.58 دولار للبرميل.


انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.


وقال محللو "إيه إن زد ريسيرش" في مذكرة للعملاء "أثار هذا مخاوف من ضعف الطلب في الولايات المتحدة".


ودفعت تعليقات باول الدولار، الذي عادة ما يسير في عكس اتجاه النفط، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.

 

سكاي نيوز


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