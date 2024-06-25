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الثلاثاء، 25-06-2024 12:36 م

استقرار أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط استقراراً في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها خلال الجلسة الماضية، في ظل حذر المستثمرين قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، على الرغم من دعم السوق للزيادات المتوقعة في الطلب خلال الصيف.

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وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بمقدار 5 سنتات لتصل إلى 86.06 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.9 بالمئة في تعاملات أمس الاثنين.

 

كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 81.69 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.1 بالمئة في وقت سابق.


وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3 بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين. كما زاد الطلب على البنزين، في حين انخفضت مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع دخول فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.


 




 

 


 

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