الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 10:22 ص

استقرار اسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة.

في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الاتحادي.


 
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ26 من كانون الثاني/ يناير أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.40 دولار.

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