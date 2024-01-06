السبت 06-01-2024
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الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

السبت، 06-01-2024 08:16 ص

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية على تراجع، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 74 دولارا للبرميل الواحد.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الجمعة 25 نقطة ليصل إلى 37466 نقطة، وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 13 نقطة ليصل إلى 14524 نقطة.


كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 4697 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 6 نقاط ليصل إلى 1951 نقطةـ ولتحليل الأداء الاسبوعي، انخفض داو جونز بنسبة أقل من 1 بالمئة، فيما انخفض نازداك حوالي 3 بالمئة، أما مؤشر (S&P500) فانخفض بنسبة 1.5 بالمئة، وانخفض (رسل2000) بنسبة 3.75 بالمئة.

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