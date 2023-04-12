اسعار السكر تتراجع عالمياً

الوكيل الاخباري -

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تراجعت أسعار السكر العالمية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في عقد من الزمان بسبب المخاوف المستمرة بشأن نقص الإمدادات العالمية.وانخفضت أسعار السكر بنحو 2 % في بورصة نيويورك، عاكسا قفزة بنحو 1.9 % في تعاملات الأربعاء، وذلك بسبب آفاق الصادرات المحدودة من الهند والمخاوف بشأن النقص في زراعة قصب السكر في بعض الدول.الارتفاعات كانت مدفوعة أيضا بسبب نقص السكر القابل للتسليم قبل انتهاء صلاحية عقد السكر الأبيض لشهر مايو يوم الجمعة المقبل.وبحسب بيانات بلومبرغ فإن أسعار السكر شهدت ارتفاعات بنحو 29 % منذ بداية العام وحتى الآن.