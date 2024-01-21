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الأحد، 21-01-2024 09:27 ص

اقتصاد الاحتلال ينهار وخفض تصنيفه الائتماني قريباً

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الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ستعلن قريبا عن خفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل".

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وبينت التقارير، أن قرار الوكالة الشهيرة يأتي على ضوء ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية نتيجة التصعيد في غزة وأداء الحكومة الحالي.


ومن شأن خفض التصنيف وضع مزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني جراء تكلفة الحرب.


وكانت قد أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحكومة وافقت على موازنة معدلة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب. 

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