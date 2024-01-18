موديز: تعثر الشركات عن السداد في 2023 يصل لأعلى مستوياته منذ 2021

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات التخلّف عن السداد لدى الشركات العالمية في كانون الأول الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف "موديز" مما يزيد المخاوف من المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل، مع مواجهة الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ومستويات الاقتراض العالية تكاليف تمويل مرتفعة لفترة طويلة.

اضافة اعلان



قالت الوكالة، إن عدد الشركات المُتخلفة عن سداد ديونها، التي صنفتها موديز، قد ارتفع إلى 20 شركة في كانون الأول الماضي، مقارنة بـ 4 شركات في تشرين الثاني الماضي، ليصل إجمالي عدد حالات التخلف خلال 2023 إلى 159.



وأدى ذلك إلى نمو معدل التخلف عن سداد الديون للشركات العالمية على مدى الـ 12 شهراً الماضية إلى 4.8% بحلول كانون الأول الماضي، وهو أعلى معدل منذ أيار 2021، والتي شهدت افلاسات مرتبطة بالآثار الاقتصادية لوباء كورونا.



وأرجع تقرير موديز ارتفاع حالات التخلّف عن سداد الديون إلى ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب تشديد شروط التمويل.

وكتبت وكالة موديز: "أدى ذلك إلى ارتفاع حالات التخلّف عن السداد لدى الشركات خلال عام 2023".



وكان أكثر من نصف حالات التخلّف عن السداد في كانون الأول تتعلق بشركات مقرها الولايات المتحدة، ولكن 8 حالات أخرى كانت في أوروبا.