الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

104 يوماً على العدوان .. شهيدان في خانيونس ودوي انفجارات في بيت حانون وبيت لاهيا

الأردن 5 عربياً و68 عالمياً على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في 2023

وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

بعد توقفه ليومين .. تلفريك عجلون يستقبل الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي بخان يونس

الخيرية الأردنية الهاشمية: 39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن لغزة منذ بدء الحرب

القضاة: تثبيت أسعار المواد الأساسية في الاستهلاكية المدنية حتى بعد شهر رمضان

القسام: 5 قتلى إسرائيليين باستهداف قوة متمركزة في أحد المنازل

الصفدي: مواقف الأردن وتركيا واضحة في رفض التهجير ووقف الحرب على غزة

الخميس، 18-01-2024 12:38 م

موديز: تعثر الشركات عن السداد في 2023 يصل لأعلى مستوياته منذ 2021

موديز EMMANUEL DUNAND أ.ف.ب

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات التخلّف عن السداد لدى الشركات العالمية في كانون الأول الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف "موديز" مما يزيد المخاوف من المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل، مع مواجهة الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ومستويات الاقتراض العالية تكاليف تمويل مرتفعة لفترة طويلة.

اضافة اعلان


قالت الوكالة، إن عدد الشركات المُتخلفة عن سداد ديونها، التي صنفتها موديز، قد ارتفع إلى 20 شركة في كانون الأول الماضي، مقارنة بـ 4 شركات في تشرين الثاني الماضي، ليصل إجمالي عدد حالات التخلف خلال 2023 إلى 159.


وأدى ذلك إلى نمو معدل التخلف عن سداد الديون للشركات العالمية على مدى الـ 12 شهراً الماضية إلى 4.8% بحلول كانون الأول الماضي، وهو أعلى معدل منذ أيار 2021، والتي شهدت افلاسات مرتبطة بالآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

وأرجع تقرير موديز ارتفاع حالات التخلّف عن سداد الديون إلى ارتفاع تكاليف التمويل، إلى جانب تشديد شروط التمويل.

 

وكتبت وكالة موديز: "أدى ذلك إلى ارتفاع حالات التخلّف عن السداد لدى الشركات خلال عام 2023".


وكان أكثر من نصف حالات التخلّف عن السداد في كانون الأول تتعلق بشركات مقرها الولايات المتحدة، ولكن 8 حالات أخرى كانت في أوروبا. 


إقرأ ايضا
A10FF90C-45E5-4308-AA45-C5DCE25DB91F

العراق يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط إلى 80%

bkvelVoEsh6MAbuswQn0300D1KDOb9cQH50bkUln

وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

001010010

التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

102023101139978633444

بمقدار ثلاثة دنانير .. انخفاض جديد على ليرة الذهب محلياً اليوم

0101100

الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة

07

بوتين: قادرون على تخطي اقتصاد اليابان في غضون 4 سنوات

أخبار متعلقة
527838

انخفاض عدد سكان الصين 2.08 مليون شخص العام الماضي

2106616_0-1

الدولار يهبط مع تزايد رهانات خفض الفائدة

2343721-559015802

95 مليار دولار خسائر تأمينية بسبب الكوارث الطبيعية في 2023

00101

أسهم أوروبا تهبط بضغط من أسهم الطاقة وارتفاع عوائد السندات

0074

بقيمة 1.6 تريليون دولار.. التوصل لاتفاق حول الإنفاق الإجمالي في أمريكا

see

أزمة البحر الأحمر تقفز بتكاليف الشحن البحري 173 %