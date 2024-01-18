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الخميس، 18-01-2024 10:21 ص

منظمة التجارة العالمية: الاقتصاد العالمي في مرمى نيران التوترات هذا العام

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الوكيل الإخباري - أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، أنها أقل تفاؤلاً حيال وضع التجارة في العالم خلال 2024.

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وأوضحت إيويالا، في تصريحات، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، بأن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوتر الجيوسياسي والاضطرابات الجديدة التي نشهدها في البحر الأحمر وفي قناة السويس وقناة بنما تعني أننا أقل تفاؤلا.


وقبل اندلاع الحرب في غزة، توقعت منظمة التجارة العالمية بأن تسجل التجارة عالمياً نمواً بنسبة 0.8 % عام 2023 وبنسبة 3.3% هذا العام، لكن إيويالا حذرت من أن الرقم للعام 2024 سيكون أقل في التوقعات.


وأفادت: "نعتقد أن هناك العديد من المخاطر التي تؤدي إلى خفض التوقعات التي وضعناها العام الماضي بنمو نسبته 3.3 % في حجم السلع التجارية هذا العام، لذا نتوقع أداء أضعف".

وعطّلت سلسلة هجمات في البحر الأحمر الملاحة في الممر الحيوي للتجارة العالمية، بينما أجبرت أسوأ موجة جفاف تضرب قناة بنما منذ عقود السلطات على تخفيف حركة النقل عبرها، كما دفعت هجمات البحر الأحمر شركات الشحن البحري إلى تجنب قناة السويس.

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