توترات البحر الأحمر ومخاوف الإمدادات تقفز بأسعار النفط اكثر من 2%

الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط مع نهاية التداولات اليوم، بأكثر من 2%، في الجلسة الأولى في العام الجديد، وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من الشرق الأوسط، بعد الهجوم الأحدث على سفينة حاويات في البحر الأحمر، وكذلك مع الآمال في ارتفاع الطلب الصيني.

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وتوقع اقتصاديون ومحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولار، مع توقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب.



ومع ذلك، يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية.



وتزايدت مخاطر تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع، بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة "ميرسك" في البحر الأحمر.