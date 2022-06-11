الأردنيون نفذوا حوالات مالية بقيمة 578 مليون دينار خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت أرقام رسمية، أنه بلغت قيم الحوالات بالدينار الأردني، التي نفذها الأردنيون خلال شهر أيار الماضي 578 مليون دينار.

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وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن إجمالي عدد الحوالات التي نفذت بالدينار الأردني والعملات الاجنبية وصلت إلى 775 ألف حوالة، منها 770.1 حوالة بالدينار الأردني، و4.28 حوالة بالعملات الأجنبية.



وسجل في أيار الماضي انخفاضا في عدد الحوالات بالدينار الأردني بنسبة 11% بالمقارنة مع شهر نيسان السابق، كما انخفضت قيمة الحوالات بالدينار لشهر أيار الماضي بنسبة 16%، بالمقارنة مع شهر نيسان السابق.

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