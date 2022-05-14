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السبت، 14-05-2022 09:52 ص

690 مليون دينار قيم حوالات الأردنيين خلال نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، أنه بلغت قيم الحوالات بالدينار الأردني التي سُجلت خلال شهر نيسان الماضي 690 مليون دينار. 

وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن إجمالي عدد الحوالات التي نفذت بالدينار الأردني والعملات الاجنبية وصلت إلى 871 ألف حوالة، منها 865.94 حوالة بالدينار الأردني، و5.10 حوالة بالعملات الأجنبية. 

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وسجل في نيسان الماضي ارتفاعاً في عدد الحوالات بالدينار الأردني بنسبة 7% بالمقارنة مع الشهر المماثل من عام 2021، كما ارتفعت قيمة الحوالات بالدينار لشهر نيسان الماضي 22%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021. 

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