اطلاق منتدى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لأول مرة

الوكيل الإخباري -

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ينظم البرلمان العربي، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية خلال الفترة من 23 إلى 25 ايار الحالي، تحت عنوان "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك".ومن المقرر أن يناقش المنتدى واقع منطقة التجارة الحرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي، والمستجدات والتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.ويعقد المنتدى تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء وممثلين عن الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية، في مصر.