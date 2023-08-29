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الثلاثاء، 29-08-2023 02:42 م

الأردن استورد 750 ألف جهاز خلوي بقيمة 75 مليون دينار في 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 750 ألف جهاز، بقيمة 75 مليون دينار.

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وقالت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى استيراد نحو 410 آلاف جهاز خلوي بـ 43 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، واستيراد 342 ألف جهاز خلوي بقيمة إجمالية تقدر بـ32 مليون دينار خلال الربع الثاني.


وبين أن الصين تأتي في مقدمة البلدان المصدرة للأجهزة الخلوية إلى الأردن، تلتها الهند وكوريا الجنوبية في قائمة المصدرين.


ولفت إلى أن تراجع حجم الاستيراد مقارنة بالأعوام السابقة، الذي بلغ العام الماضي، بلغت 174 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته 16% عن العام 2021، عازيا هذا التراجع إلى فرض ضريبة بنسبة 16بالمئة على الأجهزة الخلوية.


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