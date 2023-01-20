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الجمعة، 20-01-2023 10:53 م

الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع متابعة آخر التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.

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وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.37 بالمئة إلى 452 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3 بالمئة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الإقتصادية.


فيما صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.63 بالمئة عند 6995 نقطة، بينما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.76 بالمئة مسجلاً 15033 نقطة، وأغلق مؤشر (FTSE) البريطاني مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمئة مسجلاً 7770 نقطة.


وكانت الأسهم الأوروبية انخفضت في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بفعل تراجع ثقة الأسواق بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة في أميركا والتي أشارت إلى ركود اقتصادي محتمل.


بترا

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