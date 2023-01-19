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الخميس، 19-01-2023 11:28 ص

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

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الوكيل الإخباري - توقع ‏وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لاري سامرز أن يكون هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في العام الحالي.

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وقال، على هامش منتدى دافوس 2023، إن التضخم في أميركا يسجل معدلات مرتفعة للغاية لذلك فإن عملية الهبوط السلس للتضخم سيمثل "انتصار الأمل على التجربة".


وبين ان الهبوط السلس أو ما يعرف بـ soft landing هو إحداث تباطؤ تدريجي ومدروس في النمو الاقتصادي بدون التضحية بسوق العمل وأعداد الوظائف وعمليات الإنتاج، بهدف السيطرة على التضخم المرتفع وتجنب الركود.


وأكد أن الفيدرالي الأميركي يقوم بأفضل ما لديه لتأمين عملية "هبوط سلس"، غير أنه من الصعب تحقيق ذلك.


وشدد على أنه رغم البيانات الاقتصادية الحالية والتي جاءت إيجابية، فإنه لايزال هناك مخاطر تشير إلى احتمال حدوث الركود الاقتصادي.


وكان معدل التضخم السنوي في أميركا، قد تباطأ خلال ديسمبر الماضي، إلى 6.5 % وذلك مقابل 7.1 % في نوفمبر. ( سكاي نيوز )

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