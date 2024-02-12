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الإثنين، 12-02-2024 12:58 م

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين مقتفية أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فوق مستوى خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى، بينما ينصب تركيز المستثمرين على نتائج الشركات وبيانات اقتصادية لاستخلاص توقعات حول قرارات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بأسعار الفائدة.

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صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 %، في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6% لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة.


والأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الرابع، ومعدل التضخم في إسبانيا ومناطق أخرى، واستطلاع معهد زيو الألماني لمعرفة توقعات الصناعة بشأن وضع الاقتصاد في المنطقة.

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