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الإثنين، 26-06-2023 12:06 م

الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض مع تراجع أسهم البنوك

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين 26 إذ بدّد التراجع الحاد لأسهم القطاع المالي المكاسب في قطاع الطاقة جراء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا المنتج الكبير للنفط.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في 3 أشهر في نهاية أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية.
وارتفع قطاع الطاقة 0.2% مع ارتفاع أسعار النفط بعد الأزمة الروسية الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن احتمال تضرر إمدادات النفط الروسية.


وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع 1% وهبط سهم دويتشه بنك 2.4%.


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