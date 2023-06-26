الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض مع تراجع أسهم البنوك

الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين 26 إذ بدّد التراجع الحاد لأسهم القطاع المالي المكاسب في قطاع الطاقة جراء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا المنتج الكبير للنفط.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في 3 أشهر في نهاية أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية.

وارتفع قطاع الطاقة 0.2% مع ارتفاع أسعار النفط بعد الأزمة الروسية الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن احتمال تضرر إمدادات النفط الروسية.



وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع 1% وهبط سهم دويتشه بنك 2.4%.



