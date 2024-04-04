الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري -

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ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 60 قرشاً يوم أمس.ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 373 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 327 ديناراً، وهذا ارتفاع تاريخي بسعر الليرة وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة سجل يوم أمس 2304.5 دولاراً ، ووصل اليوم إلى نحو 2291.5 دولارا في التداولات العالمية .