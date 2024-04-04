الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استعداداً للجمعة الاخيرة من رمضان .. الاحتلال يعزم نشر 3600 عنصرا أمنيا في القدس

الخارجية: إجراءات الاحتلال بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

اتحاد الصحفيين الأجانب يدعو إسرائيل لوقف إغلاق الجزيرة

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

الخدمات الطبية تحدد عطلة العيد لمستشفياتها

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

الخميس، 04-04-2024 02:45 م

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

3202421142842364118968
الوكيل الإخباري - ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار 60 قرشاً يوم أمس.اضافة اعلان


ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 373 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 327 ديناراً، وهذا ارتفاع تاريخي بسعر الليرة وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة سجل يوم أمس 2304.5 دولاراً ، ووصل اليوم إلى نحو 2291.5 دولارا في التداولات العالمية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1712228491964

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

010

روسيا.. الدين الخارجي يهبط لأدنى مستوى منذ 2007

01410

يلين تزور الصين لبحث الممارسات التجارية غير النزيهة لبكين

147-132102-gold-prices-today-jordan-thursday-7-april-2022_700x400

سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

041010

الدولار يلتقط أنفاسه.. هدوء قبل تقرير الوظائف الأميركية

000

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

أخبار متعلقة
320249112447857335702

مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

1220231813355277406064

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

12202326143857891639453

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

12202324121957425467058

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأربعاء

220248131521448779954

الانجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار الليرة الذهب في الأردن

ذهب٢

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي عالميا في 5 أشهر