كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

الوكيل الإخباري-

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بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات في الأردن اليوم الثلاثاء 355 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 311 ديناراً وفقاً لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.هذا واستقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 عند 43.7 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارًا للشراء منهم."