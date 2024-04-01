مع الارتفاع التاريخي على الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع الارتفاع في سعر غرام الذهب بنصف دينار في الأردن اليوم الاثنين.



ووصل سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 369 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 325 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وبين ديب أن السيطرة على التضخم أصبحت الهاجس الأمريكي والعالمي، والذهب يكاد يكون السلعة الوحيدة التي تحفظ القيمة وقابلة للادخار والاستثمار، لذا أُطلق عليه الملاذ الآمن.



واضاف ديب أن الذهب مؤهل لتحقيق أرقام قياسية، حيث تنبأ محللون اقتصاديون بأن تصل الاونصة إلى 2300 وربما يتجاوزها.



واشار ان سعر الاونصة وصل الآن الى نحو 2258 دولارا .

