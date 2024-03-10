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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 10-03-2024 11:47 ص

الانجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار الليرة الذهب في الأردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 355 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 314 دينارا  اليوم الأحد في الأردن وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

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وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

 

ووصلت سعر الاونصة الآن الى نحو 2179 دولارا في التداولات العالمية .

 

واستقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية .


 




 

 


 

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