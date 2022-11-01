الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تؤكد: لا نقص أو انقطاع للأدوية في المملكة

اعلان هام من السفارة الأمريكية في الأردن للطالبات الجامعيات

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرازيلي

مشادات كلامية وأجواء مشحونة داخل مجلس النواب

التربية توضح بشأن شروط الرحلات المدرسية

سلطة النقد الفلسطينية تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة "الخمسين ديناراً أردنياً"

وزير التربية يحيل 15 مستشاراً إلى التقاعد

مدعوون لإستكمال إجراءات التعيين في بنك تنمية المدن والقرى - أسماء

214 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

الصحة تطلب أطباء اختصاص - تفاصيل

 
الثلاثاء، 01-11-2022 02:16 م

الأمم المتحدة تحذر: تدهور نمو التوظيف العالمي

36587_11_1638701814


الوكيل الإخباري - حذرت الأمم المتحدة، من أنه بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، كانت هناك أزمات أخرى تلقي بثقلها على سوق العمل في جميع أنحاء العالم، مشيرة الى أن التباطؤ "الحاد" قد بدأ.اضافة اعلان


وحذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، من أنه "وفقا للتوجهات الحالية، سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022".

وقال المدير العام الجديد للمنظمة غيلبرت هونغبو إنه في مواجهة هذا الوضع الذي يتدهور بسرعة، "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة وضع سوق العمل العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع عام كبير فيها".

وأضاف التقرير أن خلق فرص العمل وجودة الوظائف في تراجع وسط تفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والمخاوف من ركود عالمي وشيك.

إقرأ ايضا
143-012238-collapse-us-stocks-violent-sales-hit-wall-street_700x400

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

41-21 (1)

المؤشر نيكي يرتفع 0.10% في بداية التعامل بطوكيو

elaosboa12897

تراجع الدولار قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

image (80)

تراجع صادرات كوريا الجنوبية للمرة الأولى في عامين

82022992241480827893

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

Untitled-1-381

مؤشر القطاع الصناعي في قطر يقفز بنسبة 44%

أخبار متعلقة
134d00a5-1a5a-4a40-b917-3b94e9c0284e

الأمم المتحدة تدعو لتجديد اتفاق حبوب وأسمدة البحر الأسود

634587bf4c59b75ba6462763

الليرة السورية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق السوداء

608ce8fd-91f4-4bd4-903e-b04745c2d242-800x549

تحذير أممي: أزمة ديون خطيرة تجتاح الدول النامية