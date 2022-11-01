الأمم المتحدة تحذر: تدهور نمو التوظيف العالمي

الوكيل الإخباري -

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حذرت الأمم المتحدة، من أنه بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، كانت هناك أزمات أخرى تلقي بثقلها على سوق العمل في جميع أنحاء العالم، مشيرة الى أن التباطؤ "الحاد" قد بدأ.وحذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، من أنه "وفقا للتوجهات الحالية، سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022".وقال المدير العام الجديد للمنظمة غيلبرت هونغبو إنه في مواجهة هذا الوضع الذي يتدهور بسرعة، "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة وضع سوق العمل العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع عام كبير فيها".وأضاف التقرير أن خلق فرص العمل وجودة الوظائف في تراجع وسط تفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية والمخاوف من ركود عالمي وشيك.