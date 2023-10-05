الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الأردن يرحب بإعلان ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع الحالي

وزير التربية يوجه رسالة إلى كافة المعلمين والمعلمات

الأردن يهنئ المغرب باستضافة بطولة كأس العالم 2030

إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اقتحام طولكرم

السفارة الأمريكية تُعلن عن وظيفة براتب 1299 دينار شهرياً - رابط التقديم

جولات على المحطات للتأكد من خدمة شحن المركبات الكهربائية وخطة لتوفير خدمة الـ GPS لمواقع الشحن

نقابة المهندسين: ملتزمون بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة وننتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد

استشهاد شابين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال في طولكرم

 
الخميس، 05-10-2023 11:59 ص

الأمم المتحدة تحذر من كارثة عالمية إذا لم تُخفف أهداف التضخم

85


الوكيل الإخباري - حذر الذراع الاقتصادية للأمم المتحدة من أن البنوك المركزية تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي المتعثر إلى ركود كامل ما لم تخفف أهداف التضخم البالغة 2% وتتبنى موقفاً أكثر دعماً للنمو.

اضافة اعلان


وفي إشارة إلى أدلة على أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول الفقيرة، قالت الأمم المتحدة إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى منذ عام 2021 أدت إلى زيادة عدم المساواة وخفض الاستثمار، لكنها أثبتت أنها سلاح فادح لمكافحة التضخم.


وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومقره جنيف، إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على انتعاش العام المقبل.


وقالت "أونكتاد"، إن الاقتصاد العالمي "على مفترق طرق" وأن الدول الفقيرة تتضرر بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.


وهددت فجوة الثروة الآخذة في الاتساع بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش وتطلعات الدول النامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. العربية نت

إقرأ ايضا
main_image637350dabf3ca

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

85

تركيا: خط أنابيب النفط العراقي جاهز للعمل

555

الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية

ذهب 4

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الخميس

LYNXMPEJ9403X_L

ارتفاع اسعار الذهب عالمياً اليوم

نفط3

بعد تراجعات حادة.. النفط يلتقط أنفاسه بعد قرار أوبك+

أخبار متعلقة
2262181-1873684357

إنفاق المستهلكين يخفض توقعات نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي

2

بيانات التضخم في الولايات المتحدة ترفع الأسهم الأوروبية

720236203130460477432

في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

LYNXMPEJ870UF_L

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

LYNXMPEE0G158_L

بيانات إعانات البطالة الأمريكية تصدر مخالفة للتوقعات والذهب يهبط عالمياً

Screenshot 2023-09-07 114934

أسهم أوروبا تتكبد أطول سلسلة خسائر