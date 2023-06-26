الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الوطنية 4% وانخفاض المستوردات 0.3%

الوكيل الإخباري -

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بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2023 ما مقداره 2,682 مليار دينار بارتفاع نسبته 4.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفق دائرة الإحصاءات العامة.ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2,872 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 190.5 مليون دينار بانخفاض نسبته 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.أما المستوردات، بلغت قيمتها 5,812 مليار دينار خلال الثلث الأول من عام 2023 بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري، بلغ 2,940 مليون دينار، ويكون قد انخفض خلال الثلث الأول من عام 2023 بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2023 ما مقداره 652.6 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر نيسان من عام 2023 ما مقداره 605.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 11.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 46.8 مليون دينار خلال شهر نيسان من عام 2023 بانخفاض نسبته 11.0% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022،أما المستوردات، بلغت قيمتها 1,299.1 مليون دينار خلال شهر نيسان من عام 2023 بانخفاض نسبته 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.