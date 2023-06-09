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الجمعة، 09-06-2023 01:30 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الجمعة، 323 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا.

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وكانت أفادت تقارير اقتصادية بأن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يعود إلى صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية، والتي تحفز الفيدرالي الأمريكي على تخفيف سياسته النقدية المتشددة.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% إلى 1979 دولار للأوقية وذلك خلال تداولات أمس الخميس، ما انعكس بالارتفاع محليا بنحو 50 قرشا للغرام.

ويسود الحذر الأسواق العالمية، وهو ما يفسر سبب التذبذب الكبير والتباين في أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية.


وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الجمعة، 40.3 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.6 دينارا لجهة البيع.

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