الإنفاق خلال الفالنتاين عالمياً سيصل لمستوى قياسي في 2023 - أرقام

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بينت تقارير اقتصادية ملخصاً عن اتجاهات المستهلكين في عيد الحب ( Valentine's Day) للعام الحالي 2023، بعد أن بات الحب تجارة مربحة للباعة، وموسم لا يعوض.وأشارت التقارير إلى أنه من المُتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على الهدايا والاحتفالات في عيد الحب لهذا العام مستوى عالٍ يزيد بمعدل 25% عن العامين الماضيين.وطرحت التقارير مثالاً في الولايات المتحدة فقط، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل الاستهلاك على شراء مستلزمات عيد الحب ( 26 مليار دولار) مرتفعا بمقدار ( 2 مليار دولار) عما كان عليه العام الماضي 2022، وهو ثاني أكبر إنفاق على عيد الحب، بحسب بيانات تتبع المستهلكين.ونوهت إلى أن جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين ( 35 - 44 ) عاماً هم الأكثر سخاءً في هذا العيد، إذا أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنفاق الشخص الواحد بهذا العيد في الولايات المتحدة ( 336 دولاراً) ويتبعهم المستهلكون الذين تتراوح أعمارهم من ( 25- 34 ) عاماً، والذين يخططون لإنفاق ( 238 دولاراً ) بالمتوسط لكل شخص.ووفقاً لاتجاهات الاستهلاك، أوضحت التقارير أن الإنفاق على شراء قوالب الحلوى سوف يصل إلى ( 57%) بطاقات المعايدة ( 40%) الزهور (37%) أمسية في مطعم (32% ) المجوهرات (21%) بطاقات الهدايا (20%) الملابس (19%).