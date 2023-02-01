الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام : بدايات تشكل للغبار في الزميلة على الصحراوي

الارصاد : ثلوج فوق هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة

الامن العام : وفاة مواطنة واصابة ابنتها بحادث دهس في العقبة

الدَّاوود رئيساً لمجلس إدارة البريد

مجلس الوزراء يناقش التقدُّم في برامج التحوُّل الرَّقمي

مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس

37 % حجم النقل في اربد بالنسبة لباقي المحافظات

بلدية إربد تعاملت مع 48 شكوى منذ بدء المنخفض الجوي

الحكومة تتحدث عن دراسة حول إمكانية استحداث مطار جديد

الإنفاق خلال الفالنتاين عالمياً سيصل لمستوى قياسي في 2023 - أرقام

 
الأربعاء، 01-02-2023 03:52 م

الإنفاق خلال الفالنتاين عالمياً سيصل لمستوى قياسي في 2023 - أرقام

بببببب


الوكيل الإخباري - بينت تقارير اقتصادية ملخصاً عن اتجاهات المستهلكين في عيد الحب ( Valentine's Day) للعام الحالي 2023، بعد أن بات الحب تجارة مربحة للباعة، وموسم لا يعوض. اضافة اعلان


وأشارت التقارير إلى أنه من المُتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على الهدايا والاحتفالات في عيد الحب لهذا العام مستوى عالٍ يزيد بمعدل 25% عن العامين الماضيين. 

وطرحت التقارير مثالاً في الولايات المتحدة فقط، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل الاستهلاك على شراء مستلزمات عيد الحب ( 26 مليار دولار) مرتفعا بمقدار ( 2 مليار دولار) عما كان عليه العام الماضي 2022، وهو ثاني أكبر إنفاق على عيد الحب، بحسب بيانات تتبع المستهلكين. 

ونوهت إلى أن جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين ( 35 - 44 ) عاماً هم الأكثر سخاءً في هذا العيد، إذا أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إنفاق الشخص الواحد بهذا العيد في الولايات المتحدة ( 336 دولاراً) ويتبعهم المستهلكون الذين تتراوح أعمارهم من ( 25- 34 ) عاماً، والذين يخططون لإنفاق ( 238 دولاراً ) بالمتوسط لكل شخص. 

ووفقاً لاتجاهات الاستهلاك، أوضحت التقارير أن الإنفاق على شراء قوالب الحلوى  سوف يصل إلى ( 57%) بطاقات المعايدة ( 40%) الزهور (37%) أمسية في مطعم (32% ) المجوهرات (21%) بطاقات الهدايا (20%) الملابس (19%). 

إقرأ ايضا
225

إيرادات العراق النفطية تسجل 7.7 مليار دولار في كانون الثاني الماضي

السيارات-الكهربائية

مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي تسجل مستوى قياسي

2107086-1390843442

الصين تسعى لتعزيز الاستهلاك لدفع الانتعاش الاقتصادي

2521

التضخم في أوروبا يواصل تراجعه

f8c4f9b5-c682-482a-8bd2-84fbb5cf5bf1

الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

5ee934be4c59b70b8a062c2d

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

أخبار متعلقة
نفط

أسعار النفط ترتفع عالميا

2102241-2065562690

مسؤولة أممية: أزمة الغذاء تحاصر العالم رغم انخفاض الأسعار

12023229953970274687

أسعار الذهب الاثنين في الأردن

40eef42e-b8bd-4b0d-be1e-ee92fab81f62

عقل: مسار النفط ضبابي وتوقعات ببقاء سعر البرميل أقل من 100 دولار هذا العام

555588

وزير المالية من دافوس: لقاءات مع عدد كبير من المستثمرين لجذبهم للمملكة

25

وكالة دولية: أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل