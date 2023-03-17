الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأمريكية 12 مليار دولار لتجنب الانهيار

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة القروض التي منحها الاحتياطي الفدرالي للبنوك الأميركية بموجب برنامج جديد كُشف النقاب عنه الأحد الماضي نحو 12 مليار دولار، مع تحرك السلطات في واشنطن لتخفيف الضغوط عن النظام المالي في أعقاب انهيار “بنك سيليكون فالي” , بحسب واشنطن تايمز .

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وأعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في بيان ليل الخميس أن المبالغ المستحقة في إطار “برنامج التمويل المؤقت للبنوك” وصلت إلى 11,9 مليار دولار بحلول الأربعاء.



وكان الاحتياطي الفدرالي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع قد كشف ليل الأحد عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفعت “بنك سيليكون فالي” للانهيار.



ويوفر البرنامج تمويلا إضافيا “للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين”، كما جاء في بيان الفدرالي.

