بعد أزمة "سيليكون فالي".. 3 سيناريوهات أمام الفيدرالي بشأن رفع فوائد القروض بعد أيام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أحدثت أزمة انهيار المجموعة الأمريكية "سيليكون فالي" خللاً في توقعات الأسواق حول توقعات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المُقبل والمتوقع أن يكون في 22 آذار الحالي حيال رفع الفائدة.



ووفقاً لتقارير رصدها "الوكيل الإخباري" على مدار الأيام الماضية، فأنه ثمة 3 سيناريوهات أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار رفع الفائدة المقبل وسط ترقب كبير وحذر في الأسواق.



السيناريو الأول، هو أن يقرر الفيدرالي أن لا يرفع أسعار الفائدة خلال آذار الحالي ونيسان القادم، وتقديم دعم أكبر للقطاع المصرفي بعد ازمة بنك سيليكون فالي.

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والسيناريو الثاني، هو أن يخفض الفيدرالي حدة الرفع لتكون 25 نقطة بدلا من 50 نقطة في آذار.



والسيناريو الثالث، هو الإبقاء على التشدد ورفع الفائدة 50 نقطة اساس، دون أن يكون سعر الفائدة النهائي عند 5.25 - 5.50٪.



وجاءت هذه التوقعات بعد أن قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضخ حزمة مالية ضخمة لإنقاذ القطاع المصرفي الأمريكي من الإنهيار.