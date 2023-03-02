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الخميس، 02-03-2023 04:52 م

المركزي التركي: لا تأثيرات اقتصادية دائمة للزلازل

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الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي التركي إن الزلازل التي وقعت في السادس من شباط الماضي في جنوب شرق تركيا أسفرت عن "غموض" بشأن المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ولكنها لم تترك تأثيرات "دائمة" على المدى المتوسط.

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وأضاف البنك: "يبدو أن التأثيرات القصيرة المدى للزلازل قد انعكست جزئيا على توقعات الإنتاج والطلب لشركات التصنيع.


وذكر أن التباطؤ في النمو الناتج عن تراجع الطلب الأجنبي هدأ جراء المسار القوي في الطلب المحلي.    


وستدرس اللجنة تحسين تكاليف تمويل القروض في المجالات التي أثر فيها الزلزال. ( الاقتصادية )


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