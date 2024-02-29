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الخميس، 29-02-2024 01:23 م

الاحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني

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الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 1.38%، ليصل إلى 106.91 نقطة، مقابل 108.41 نقطة للشهر نفسه من عام 2023.اضافة اعلان


وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى أن انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.65 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.12 % في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.45% .

وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني لهذا العام إلى 106.91 نقطة، مقابل 107.32 نقطة مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023، مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.38 % لافتا إلى تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من ( 2010=100 ).

وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنـة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023، نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.36 % وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.50 % وأسعار الكهرباء بنسبة 0.54% .

 




 

 


 

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