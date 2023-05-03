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الأربعاء، 03-05-2023 10:46 ص

الاسواق تنتظر اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وانعكاسها على القروض

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - تتابع الأسواق في العالم ومن بينها الأردن اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي حيال أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة على التوالي.اضافة اعلان


وسينعكس رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية على سعر الفائدة في الأردن، من خلال رفعها بذات المقدار على المقترضين من البنوك، وذلك تطبيقاً لسياسة البنك المركزي الأردن التي يتبعها منذ سنوات بهدف الحفاظ على هوامش صرف مريحة للدينار مقابل الدولار، ولمنع الدولرة. 

وسينعكس رفع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية التي قدمتها وستقدمها البنوك للأفراد عبر رفع فوائد القروض عليهم، او اطالة امد القرض أو رفع قيمة الاقتطاع الشهري. 

ويأتي قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة، بعد بيانات صدرت مؤخراً بينت ان التضخم ما زال باقٍ وأن ارتفاع الأسعار ما زال يسيطر على الأسواق. 

ويهدف الفيدرالي عبر التشدد في السياسة النقدية الى الوصول إلى معدل تضخم عند 2% مع نهاية العام الحالي، مع الحذر من الأزمات التي تعصف بالمصارف.

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