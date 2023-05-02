الين الياباني يهوي إلى أدنى مستوياته في 15 عاما مقابل اليورو

الوكيل الإخباري - واصل الين الياباني انخفاضه الحاد اليوم ليبلغ أدنى مستوى له في 15 عاما مقابل اليورو، ذلك مع تواصل أصداء تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي على التيسير النقدي بعد أيام من القرار.

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في غضون ذلك قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي، ورفع البنك سعر الفائدة إلى 3.85%.

وصعدت العملة الأسترالية 1 % إلى ما يقل قليلا عن 67 سنتا أمريكيا للمرة الأولى منذ 25 أبريل، وذلك بعد أن علق عند ما يقرب من 66 سنتا معظم فترات الأسبوع الماضي.

وتقدم اليورو 0.24 % إلى 151.31 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008. ( الاقتصادية )