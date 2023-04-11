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الثلاثاء، 11-04-2023 12:01 م

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

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الوكيل الإخباري - أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم على سعر الفائدة الرئيسة للمرة الثانية على التوالي في ظل مؤشرات على تراجع التضخم وتزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.اضافة اعلان


وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع، حيث أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام دون تغيير عند مستوى 3.5 في المائة.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يثبت فيها بنك كوريا المركزي سياسته النقدية بعد تجميد سعر الفائدة في فبراير الماضي، بعد أن قام بنك كوريا المركزي بتنفيذ سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 4.2 في المائة في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ ارتفاع سنوي للأسعار منذ عام.

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