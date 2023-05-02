المركزي الأسترالي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى في 11 عامًا، مخالفا التوقعات في أن يبقيها ثابتة بعد أن أظهرت أرقام التضخم الأخيرة علامات على التباطؤ.

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وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 % متخلفًا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير.



وأظهرت الأرقام الصادرة في أواخر أبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قد تباطأ إلى 7 % ، من 7.8 % في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 و3 % .



وقال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، إن التضخم "تجاوز ذروته"، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية.



وقال "بالنظر إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، رأى المجلس أن هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة اليوم".



وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق "عامين" قبل أن يعود التضخم إلى المستوى المقبول، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يلوح في الأفق. ( سكاي نيوز )