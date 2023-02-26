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الأحد، 26-02-2023 09:06 ص

الاقتصاد الأمريكي أمام صعوبات في تفادي الانزلاق إلى الركود

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الوكيل الإخباري - حذر تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد الأمريكي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم دون تضحية اقتصادية أو ركود كبير.اضافة اعلان



وذكر التقرير حالات تاريخية من انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينيات، لافتا إلى أن البنوك المركزية ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم دون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي.


ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته إلى حد كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025.


وعاود التضخم الارتفاع في كانون الثاني رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ نحو عام معدلات الفائدة بهدف زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط عن الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات حين عمد بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين، إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم.


وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يفقد بنك مركزي مصداقيته لضبط التضخم، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10 % في الثمانينيات. ( الاقتصادية )

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