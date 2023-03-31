الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود ويسجل نموا في الربع الأخير من 2022

الوكيل الإخباري- كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن اقتصاد المملكة المتحدة حقق نموا في الربع الأخير من العام الماضي، مما يشير إلى تجنب البلاد ركودا في النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً لشبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية.

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ونقلت الشبكة الإخبارية عن المكتب الحكومي، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نما بنسبة 0.1 بالمئة في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول الماضيين مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



وكانت القراءة السابقة لمكتب الإحصاءات قد أشارت في وقت سابق إلى إن الاقتصاد لم يظهر أي نمو في الربع الأخير من عام 2022.