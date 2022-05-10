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الثلاثاء، 10-05-2022 12:00 م

الاقتصاد الخليجي بالمرتبة الـ 12 عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفع الناتج الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية 18.4% خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 1.68 تريليون دولار، مقابل 1.42 تريليون دولار في عام 2020.

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وتدل بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، على أن حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في العام الماضي بلغت نحو 49.6% بناتج 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال).


ويشكل الاقتصاد الخليجي 1.75% من الاقتصاد العالمي في عام 2021 البالغ 96.29 تريليون دولار، محتلا المرتبة الـ12 عالميا، فيما كان ترتيبه الـ13 في 2020 بحصة 1.67% من العالم البالغ ناتجه في العام ذاته 85.24 تريليون دولار.


وشهد الناتج المحلي لدول الخليج بالأسعار الجارية ارتفاعا لجميع دول الخليج خلال عام 2021، حيث ارتفع الناتج السعودي 18.5%، والإماراتي - 14.2% والقطري - 24.3% والكويتي - 27.7% والعماني - 16.1% والبحريني – 12%.


وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج بالأسعار الجارية خلال عام 2021، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج 410 مليارات دولار، ليشكل 24.4% من الناتج لدول الخليج.


ثالثا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 179.6 مليار دولار، يمثل 10.7% من الناتج لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 135.4 مليار دولار، مشكلا 8.1% من الناتج المحلي لدول الخليج.


وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 83.7 مليار دولار، يشكل 5% من الناتج الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 38.9 مليار دولار، يمثل 2.3% من الناتج الخليجي.

 

روسيا اليوم

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