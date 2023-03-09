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الخميس، 09-03-2023 11:22 ص

الاقتصاد السعودي ينمو بـ 8.7% في 2022

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الوكيل الإخباري - نجح الاقتصاد السعودي في النمو بـ 8.7% في عام 2022.

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وسجل الناتج الإجمالي المحلي للسعودية عن الربع الأخير صعودًا بـ 5.50%. بعد الارتفاع بـ 9.90% في الربع الأول و12.20% في الربع الثاني و8.80% في الربع الثالث.


وأعادت الهيئة في تقريرها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل النمو 6.1% وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 783.6 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022 مقارنة بـ742.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021. 


وعلى أساس سنوي حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7%، حيث نتج هذا الارتفاع من خلال نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير الحكومية بمقدار 2.6%. 


وتفتتح السوق السعودية "تداول" في هذه اللحظات بعد وقف سلسلة الارتفاعات أمس بإغلاق هبوطي. ( سكاي نيوز )


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