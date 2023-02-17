الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تفاصيل عثور الاجهزة الامنية على الطالبين راشد وايهم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

القبض على شخص اعتدى على صاحب محل تجاري في الزرقاء

إصابة شخص جراء هبوط اضطراري لمروحية بمقاطعة سخالين الروسية

أطباء البلقاء يهاجمون نظام ديوان الخدمة

الأمن: العثور على الحدثين المتغيبين بمنطقة البيادر في إربد

وفيات الجمعة 17- 2- 2023

مصرع 5 أشخاص جراء حريق في ضواحي مدينة إيركوتسك

انخفاض أسعار النفط عالميا

 
الجمعة، 17-02-2023 10:14 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

63ef244042360422a13d2c72


الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.51 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.25% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 84.16 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.55% إلى 104.4310 نقطة.

وأمس هبطت أسعار النفط، وسجلت عقود "برنت" عند التسوية مستوى 85.14 دولار للبرميل، أما عقود الخام الأمريكي فقد بلغت 78.49 دولار للبرميل. 

إقرأ ايضا
997

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تنزيل

الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

220231694829721919421

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

636507826842121420

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

291335_1_1639583298

السقاف تدعو إلى العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن

Ulw1q28WJp8FQP15ZbcvU6biHHXiDBgeDqKFz315

قرار تركي هام لدعم الليرة

أخبار متعلقة
143-142550-brent-crude-oil-historical-peak-what-high-prices_700x400

النفط يهبط عالمياً وبرنت دون 80 دولاراً للبرميل

نفط

انخفاض أسعار النفط عالمياً

63db2f8ca1021

النفط يرتفع عالمياً وبرنت يرتفع عن 83 دولاراً للبرميل

225

إيرادات العراق النفطية تسجل 7.7 مليار دولار في كانون الثاني الماضي

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

05_767564_large

عجز مُقدر في موازنة الكويت 2023-2024 بقيمة 22.3 مليار دولار