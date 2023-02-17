انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري-

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية إذ تتوقع الأسواق استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.51 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.25% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 84.16 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.55% إلى 104.4310 نقطة.وأمس هبطت أسعار النفط، وسجلت عقود "برنت" عند التسوية مستوى 85.14 دولار للبرميل، أما عقود الخام الأمريكي فقد بلغت 78.49 دولار للبرميل.