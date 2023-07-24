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الإثنين، 24-07-2023 12:32 م

البترول الكويتية تصدر أول شحنة من وقود السيارات منخفض الكبريت لأوروبا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين، تصدير أول شحنة لها من الجازولين "وقود السيارات أوكتان 95"، منخفض الكبريت والمركبات العطرية المطابق للمواصفات والمعايير البيئية العالمية إلى الأسواق الأوروبية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضحت الشركة أن حجم الشحنة التي تم تصديرها من ميناء الأحمدي بلغ 35 ألف طن.

وأكدت الشركة، أن هذه الخطوة تحقق قيمة مضافة على سعر الطن المتري من "النافثا"، وهي المادة النفطية الوسيطة المستخدمة في إنتاج وقود السيارات، ما يرفع من هامش الربح النهائي بشكل ملحوظ.

وذكرت الشركة أنها أصبحت قادرة منذ تشغيلها مشروع الوقود البيئي في آذار 2022 ،على تحقيق عوائد مالية إضافية مجزية من بيع منتجاتها المطابقة للمعايير العالمية المعتمدة في الأسواق الأوروبية والأميركية.

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