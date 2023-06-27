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الثلاثاء، 27-06-2023 02:16 م

النفط يمحو كل مكاسبه ويتحول للتراجع قبيل بيانات أميركية

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الوكيل الاخباري - محت أسعار النفط كل مكاسبها المبكرة للتحول بشكل دراماتيكي نحو الانخفاض بنحو 1%، وسط ترقب لبيانات ستلقي الضوء على مدى إقبال الأميركيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام برنت القياسي إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأميركي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، تليها بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية غدا الأربعاء. وأشار استطلاع لرويترز إلى أن المخزونات الأميركية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو.

كما تتوقع أوبك زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 بالمئة بحلول عام 2045.

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