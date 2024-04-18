البنك الاستثماري الأكبر في العالم يحذر من هبوط وشيك للبيتكوين بعد التنصيف

الوكيل الإخباري- قال بنك الاستثمار الأمريكي الشهير جيه بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE:JPM) في تقرير بحثي إنه من المرجح أن يتراجع سعر البيتكوين بعد حدث تخفيض المكافأة إلى النصف المرتقب، وهو حدث يحدث كل أربع سنوات يؤدي إلى إبطاء معدل النمو في المعروض من البيتكوين ويبدو أنه من المقرر أن يحدث في الفترة من 19 إلى 20 أبريل تقريبًا.

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ويتوقع البنك انخفاض أكبر لعملة المشفرة الرائدة في العالم بعد حدث التنصيف، لأن السوق لا يزال في ظروف ذروة الشراء، وفقًا لتحليله للفائدة المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة.



علاوة على ذلك، لا يزال سعر العملة المشفرة البالغ حوالي 61,453 دولار أعلى من المقارنة المعدلة من قبل البنك حسب التقلبات مع الذهب، والتي تحددها عند 45,000 دولار، وتكلفة الإنتاج المتوقعة البالغة 42,000 دولار بعد النصف. حيث كانت تكلفة إنتاج البيتكوين تاريخيًا بمثابة الحد الأدنى لأسعار البيتكوين.



ويشير جيه بي مورغان أيضًا إلى أن تمويل رأس المال الاستثماري لا يزال ضعيفًا على الرغم من انتعاش سوق العملات المشفرة مؤخرًا.



وكتب محللو البنك الأمريكي: "بعد حدث التنصيف، من المحتمل أيضًا أن تتطلع بعض شركات تعدين البيتكوين إلى التنويع في مناطق منخفضة تكلفة الطاقة مثل أمريكا اللاتينية أو إفريقيا لنشر منصات التعدين الخاصة بها".



يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، مع زيادة التقلبات قبل حدث التنصيف الذي تم وصفه منذ فترة طويلة بأنه إيجابي للعملة المشفرة.



وانخفضت البيتكوين بنسبة تصل إلى 5% لتصل إلى 59,888 دولارًا، قبل تقليص الانخفاض، حيث تسجل الآن مستوى 61,453 بتراجع بنسبة 3%. وانخفضت عملة البيتكوين بنحو 18% منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 73,797 دولارًا في 14 مارس. وتراجعت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثريوم وسولانا ودوج كوين يوم الأربعاء. كما انخفض تداول الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك مايكروستراتيجي (NASDAQ:MSTR) وكوين بيز جلوبال إنك (NASDAQ:COIN) وماراثون ديجيتال (NASDAQ:MARA).



ويأتي هذا الانخفاض في الفترة التي سبقت تنصيف البيتكوين والذي سيتم إجراؤه يوم الجمعة. حيث يعتبر الحدث الذي يقام كل أربع سنوات، والذي يسمى التنصيف، حافزًا إيجابيًا لأسعار البيتكوين لأنه يقلل من المعروض من الرموز الجديدة من البلوكشين. لكن المخاوف بشأن ما إذا كان التخفيض إلى النصف قد تم تسعيره بالفعل.



وتسارع الانخفاض في عملة البيتكوين خلال الأسبوع الماضي بسبب موجة من التصفية في مراكز الشراء الطويلة للأصول الرقمية. حيث تمت تصفية ما يقرب من 780 مليون دولار من رهانات العملات المشفرة الصعودية خلال 24 ساعة يوم الجمعة الماضي. وشهدت العملة المشفرة مزيدًا من الانخفاض حيث تحول بعض المستثمرين بعيدًا عن المخاطرة وسط التوترات في الشرق الأوسط.









