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الأحد، 14-04-2024 02:32 م

تصفية مليار ونصف دولار بعد سقوط سعر البيتكوين..هل تؤدي الحرب لهبوط أكبر؟

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الوكيل الإخباري - لم تتعاف بعد العملات الرقمية من الانخفاضات العنيفة التي ضربتها يوميّ الجمعة والسبت الأسوديّن لمتداولي العملات الرقمية وبالأخص العقود الآجلة.

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وتتداول البيتكوين عند 64.236 دولارا للعملة صعودا بـ 0.6% في تداولات اليوم بعد خسارة قاربت الـ 10% منذ 11 إبريل، ووصلت البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ تحقيق قمة الـ 73.740 يوم 14 مارس، أمس 13 إبريل عندما سجلت 61.065.5 دولارا.

وتسبب هبوط البيتكوين والعملات البديلة وعلى رأسها الإيثريوم التي هبطت تحت مستوى الـ 2900 دولارا قبل أن ترتد إلى 3035.46 دولارًا الآن وسولانا ودوج كوين وعملة بيبي PEPE إلى تصفية العديد من مراكز الشراء متداولي الفيوتشرز (العقود الآجلة).

ومع تراجع البيتكوين والعملات البديلة تبدأ عمليات التصفية Liqudation للعديد من محافظ ثيران العملات الرقمية ومع هبوط البيتكوين أدنى 65.214 دولار هبوطًا بـ 7% أسبوعيا، بدأت عمليات التصفية والسقوط تتضاعف وتتسبب في هبوط عنيف واسع المدى بلغ العملات الكبرى والصغرى، حيث هبطت عملات مثل سولانا ودوج كوين بأكثر من 18% و19% على الترتيب.

 




 

 


 

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