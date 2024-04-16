البيتكوين تتجه نحو هبوط كبير

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قالت تقارير، إنه من المتوقع أن تشهد البيتكوين عمليات بيع واسعة النطاق مع اقتراب موعد ما يسمى بحدث التنصيف، لكن الحدث من المقرر أن يعزز سعر أكبر الأصول الرقمية على المدى الطويل.وبينت التقارير أن ذلك يقلل من المعروض الجديد من بيتكوين ومن المتوقع حدوثه في 20 أبريل تقريبا.وتاريخيًا ثبت أنه بمثابة رياح داعمة للأسعار، على الرغم من أن هناك شكوك حول ما إذا كان من المحتمل تكرار ذلك نظرًا لأن بيتكوين وصلت بالفعل إلى مستوى قياسي في منتصف آذار.وخلال تعاملات اليوم، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.3% إلى 63245 دولارًا، فيما تسجل ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية هبوطًا بحوالي 4.31% إلى 3085 دولار.