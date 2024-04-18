البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1.5% نهاية آذار الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.5% لنهاية شهر آذار الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي.

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ووفق تقرير للبنك فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 1.8% في شباط، 3% في كانون الثاني و2.2% في كانون الأول، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي.



وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار الماضي ما مقداره 110.61 مقابل 108.83 للشهر نفسه من عام 2023، كما بلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.02 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

