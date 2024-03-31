بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إنه قد تم إجراء المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة في السوق وذلك لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم لبورصة عمان وذلك بهدف ضمان انعكاس هذه المؤشرات على حركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق.

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وبموجب هذه المراجعة تمت متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع واختيار شركات عينة المؤشرات من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.



وأضاف في افصاح للبورصة على موقعها اليوم الاحد، أنه ونتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 6 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 5 شركات أخرى.

كما وتشمل هذه المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لجميع الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، بالإضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر وذلك بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حده الأعلى إلى 10 بالمئة.



وبين الوظائفي أن القيمة السوقية لشركات عينة الرقم القياسي العام تشكل ما نسبته91 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 93.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.



أما فيما يخص عينة الرقم القياسي ASE20 والرقم القياسي ASETR فقد شكلت القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 83.7 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 87.2 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.



وأكدت البورصة انه سيتم التعديل على عينة الأرقام القياسية اعتباراً من الأول من نيسان 2024، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على مكونات العينة وأوزانها الجديدة من خلال الرابط :

https://www.exchange.jo/ar/asar-alswq/mwshrat/almkwnat/mkwnat-alrqm-alqyasy