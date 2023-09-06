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الأربعاء، 06-09-2023 02:34 م

البنك الدولي يُثبت توقعات نمو الاقتصاد الأردني حتى عام 2025

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الوكيل الإخباري - ثبت البنك الدولي تقديراته وتوقعاته حيال النمو الاقتصادي في الأردن عند 2.4% للعام الحالي والعامين القادمين حتى 2025 .

وقال البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر مؤخراً ورصده " الوكيل الإخباري" إنه من المُقدر أن يسجل الأردن نهاية العام الجاري نمواً يصل إلى 2.4%، ومن المُتوقع أن يستقر النمو على ذات القدر في عامي 2014 و2025 .

وأشار البنك في التقرير ، إلى أنه من المُقدر أن يتباطأ معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2% في نهاية 2023، قبل أن ينتعش ليحقق 3.3% في 2024.

وأكد على أن معدل النمو عالمياً من المُقدر أن يتباطأ نهاية عام 2023 لتسجل 2.1%، بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية السياسية والاقتصادية.

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