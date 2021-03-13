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السبت، 13-03-2021 02:39 م

البنك الدولي يمنح 19 دولة أفريقية 22.5 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - منح البنك الدولي 19 دولة أفريقية مبلغا وقدره 22.5 مليون دولار لدعم الشبكات الكهربائية المستقلة بها.

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وبحسب بيان للبنك نشره موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، فقد وافق البنك الدولي على تقديم 22.5 مليون دولار كتمويل إضافي لمشروع دعم النفاذ إلى الكهرباء في أفريقيا عبر الشبكات الكهربائية المستقلة، لصالح 19 دولية أفريقية.

وبالنسبة للدول التي وردت باليان فهي موريتانيا وبنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد.


وكان البنك الدولي قد منح خلال العام 2019 مليون دولار أمريكي لدعم هذا المشروع، لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الكهرباء في إفريقيا وتوفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار.


يشار إلى أن البنك الدولي كان قد صادق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على منحة بقيمة 400 مليون دولار لدعم خطط الحكومة الانتقالية في السودان لإصلاح الاقتصاد في البلاد، مؤكدا أنها لـ "تخليص ما قبل المتأخرات" بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان لتمويل برنامج دعم الأسر "ثمرات".

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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