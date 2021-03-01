علماء يحذرون من تهديد البيتكوين على المناخ العالمي

الوكيل الاخباري - قال بنجامين جونز، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيو مكسيكو، لصحيفة "غارديان"، إن زيادة استهلاك الكهرباء لتعدين العملات المشفرة، يهدد "الانبعاثات الصفرية".

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وفقًا للبروفيسور، فإن كمية الكهرباء المستخدمة في "تعدين" عملات البيتكوين تتجاوز بالفعل الكمية التي تستخدمها دول بأكملها، حسب إذاعة "موسكو تتحدث".



قال المتخصص: "نحن نتحدث عن عدة تيراوات، عشرات التيراوات سنويًا، والتي تستخدم فقط لتعدين البيتكوين".



وحث العالم الدول على اتخاذ تدابير لتنظيم تعدين العملة المشفرة.



بعد ظهر الأربعاء، ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 10% بعد انخفاضها بنسبة 23% في غضون أيام قليلة.

في 21 فبراير /شباط، حطمت تكلفة البيتكوين مرة أخرى رقمًا قياسيًا تاريخيًا، حيث ارتفعت فوق 58 ألف دولار. تجاوزت القيمة السوقية للبيتكوين 1 تريليون دولار.



المصدر : سبوتنك



