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الإثنين، 25-04-2022 09:09 ص

البنك المركزي الصيني يخفض قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى

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الوكيل الاخباري- خفض البنك المركزي الصيني اليوم، قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ أغسطس 2021.

وخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قيمة الرنمينبي (الاسم الرسمي للعملة الصينية) مقابل الدولار بمقدار 313 نقطة إلى 6.4909 يوان لكل دولار.

ووفقا للإحصائيات، هذا هو الحد الأدنى لقيمة سعر الصرف منذ 23 أغسطس من العام الماضي. ويستمر ضعف العملة الصينية في رابع يوم عمل على التوالي.

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وجاء في تقرير مجلس الدولة الصيني، الذي نشر يوم 5 مارس في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب (أعلى هيئة تشريعية)، أن الصين ستحافظ على العملة الوطنية عند مستوى "عقلاني ومتوازن" هذا العام.

 

روسيا اليوم

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